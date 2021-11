Vernietigend rapport over bestuurskracht Medemblik: geen visie en verdeeldheid

Medemblik is onderontwikkeld, heeft geen visie, mist leiderschap en is verdeeld. De bevindingen van een interne quickscan die de gemeente liet doen, liegen er niet om. In het rapport, dat in handen is van NH Nieuws/WEEFF, werd aan 47 betrokkenen gevraagd wat er in hun ogen moet veranderen in de gemeente. De gedeelde conclusie: er gaat veel mis en iedereen lijkt naar elkaar te wijzen.

De externe onderzoeker Werner Holzmann voerde het onderzoek uit in opdracht van het college, nadat de gemeenteraad daar in juni om vroeg. Het onderzoek moet uiteindelijk bodem zijn voor aanbevelingen, om Medemblik in 2030 ‘een bestuurskrachtige gemeente te laten zijn’. De onderzoeker ging met 47 individuen uit de gemeenteraad, het college, de ambtelijke leiding en uit dorps- en kernraden in gesprek. In interviews van zo’n twee uur kregen betrokkenen de gelegenheid om in een veilige omgeving hún kijk te geven op dat wat er goed gaat in Medemblik en op dat wat beter moet. Krappe (on)voldoende Dat het vooral beter moet, dat wordt duidelijk uit de afgenomen interviews die zijn verwerkt in het rapport. Op de vraag ‘hoe het gaat in Medemblik’, geven alle betrokkenen gemiddeld een krappe voldoende. De ‘bestuurskracht’ in Medemblik – de directe aanleiding van het onderzoek – is volgens bijna alle betrokkenen nu nog gemiddeld onvoldoende en volgens de ambtelijke organisatie zelfs ruim onvoldoende. Alleen het college geeft zichzelf gemiddeld een krappe voldoende.

De 47 geïnterviewden geven zich op meerdere vlakken een lichte onvoldoende - Medemblik

Opvallend is ook dat op de vraag: "Is Medemblik in control?", een unanieme 'neen' tot stand kwam. De geïnterviewden geven over het verleden wel voldoendes, maar over de huidige collegeperiode is volgens het onderzoek een daling zichtbaar. 'Machtspelletjes vanuit het college' Verder lijken college en raad vooral naar elkaar te wijzen. Raadsleden voelen zich niet gehoord, spreken over ‘machtsspelletjes’ vanuit het college en klagen over het ontbreken van lange termijnvisie. Raadsleden zelf worden anderzijds een ‘gebrek aan politiek besef’ verweten. Maar ook binnen het college lijkt verdeeldheid. Het college zou geen ‘team of collectief’ zijn, met als gevolg dat de ambtelijke organisatie haar werk niet goed kan doen. Ambtenaren zelf klagen over het missen van een goede band met wethouders. NH Nieuws/WEEFF heeft de gemeente Medemblik om een reactie gevraagd.