Van de terror-oehoe tot baldadige buizerds: deze vogels hebben de pik op Noord-Hollanders

In Alkmaar en de Zaanstreek werden de afgelopen tijd meerdere mensen aangevallen door de beruchte 'terror-kauwen'. Terwijl de kauwen soms nog af te weren zijn met een petje of paraplu leidde een aanval in enkele gevallen zelfs tot bloedige verwondingen. Een opmerkelijke, maar niet ongewone verschijning. Het is niet de eerste keer dat Noord-Hollanders worden geterroriseerd door gevleugelde figuren.

In 2016 was het ook al raak in Alkmaar, in dezelfde tijd van het jaar werden buurtbewoners door kauwen aangevallen. De Alkmaarders waren niet bang, maar behoorlijk vervelend was het wel. Een kreet als "Hou op joh!" en "Doe dat bij je eigen soort!" leek het enige wat de slachtoffers konden doen. Al mocht het niet baten, want zes jaar later zien we nog steeds dezelfde taferelen in Alkmaar.

De beruchte terror-oehoe

Misschien wel het bekendste geval van een agressieve vogel is de terror-oehoe uit Purmerend, die in 2015 wereldnieuws werd. De inwoners van het dorp Kwadijk, naast Purmerend, en in de gemeente Edam-Volendam leefden een jaar lang in angst voor een onverwachtse aanval bij een blokje om.

De inmiddels beroemde uil werd enkele jaren later overgeplaatst naar Artis, waar het dier veel bezoekers trok vanwege zijn beruchte imago. Al bleef de sensatie daar wel weg, de oehoe vertoonde geen agressief gedrag meer in gevangenschap. Inmiddels is hij genesteld in een dierentuin in Roemenië.