Buizerd heeft het op wielrenners gemunt: "Bebloede armen en bekraste helmen"

Wielrenners op wielerbaan Wheelerplanet kunnen voorlopig maar beter in een peloton blijven rijden. Wie alleen aanvalt of achterblijft heeft grote kans aangevallen te worden door een buizerd. Het bestuur van de Haarlemse wielervereniging HSV De Kampioen heeft de boswachter om hulp gevraagd, maar die kan helaas niets voor ze betekenen.

Al een paar jaar, in het voorjaar, nestelt een buizerdkoppeltje zich in een hoge boom langs de middenbaan van het circuit. Het vrouwtje houdt het beneden allemaal goed in de gaten. Hoe hard de wielrenners daar ook rijden, ze kunnen een ferme tik van haar verwachten.

"Ze laat gewoon even zien wie de baas is", lacht Smith. "Ze maakt eerst een soort 'fly-by' om je af te schrikken. Maar als je te lang in de buurt blijft, dan krijg je wel een tikje. En die tikjes lijken vervolgens steeds harder te worden."

Andrew past goed op tijdens de trainingen. "Op de middenbaan letten we er heel goed op dat er geen kinderen achterblijven, dan is er in feite geen probleem."

Twee van die jonge wielrenners zijn Hidde en Koen. Ook zij hebben de klauwen van de buizerd gevoeld. "Ze kwam van hoog aanvliegen en toen pakte ze m'n helm. Daar zitten nu wat krassen op", vertelt Koen. "Je voelt een harde klap op je helm en dan schrik je wel", aldus Hidde.

'Tot augustus niet alleen rijden'

"We zitten een beetje met de handen in het haar, want de buizerd is een beschermde diersoort. We kunnen niks doen", legt bestuurslid Paul den Edel uit. Ze hebben de boswachter om advies gevraagd, maar die kan ook niks voor ze betekenen. "Wachten tot augustus, dan vliegen de jonkies uit", laat de desbetreffende boswachter aan NH Nieuws weten. Wat je moet doen als je aangevallen wordt door een buizerd? "Snel omdraaien en 'm aankijken", luidt het droge advies. Maar ja, dat gaat natuurlijk een beetje lastig op een racefiets.

Aangezien buizerds wel 25 jaar kunnen worden en ze graag terugkeren naar hetzelfde nest, zijn de wielrenners voorlopig dus nog niet van 'het probleem' af. Ze mijden de middenbaan daarom maar wat vaker. "Voorlopig dan maar niet aanvallen en in een groep blijven rijden, dat vind ik wel jammer", lacht Den Edel. Jeugdtrainer Andrew snapt het gedrag van de buizerd wel. "Ze wil haar kinderen beschermen. Dat zou ik ook doen. Wij moeten gewoon opletten, want zij is onderdeel van de natuur en wij storen haar. "