Agressieve buizerd zet klauwen in schedel Santpoorter: 'Volgende keer een pet op'

SANTPOORT-NOORD - Zoals wel vaker maakte Govert Wisse maandagmiddag een wandeling over landgoed Duin en Kruidberg in Santpoort-Noord. Lang leek het een boswandeling als dertien in een dozijn, maar op het Stroperspad kwam daar op pijnlijke wijze verandering in. "Een knal op m'n hoofd, ik schrok me wezenloos."

"Het was niet heftig, maar ik bloedde wel", vertelt Govert over de gevolgen van de aanval. Hij belt z'n huisarts, en mag direct langskomen. "Want je weet niet wat voor bacterieën zo'n vogel bij zich draagt."

Terwijl Govert z'n pijnlijke schedel inspecteert, hoort hij plotseling gekrijs. "Loodrecht boven me, op een dak, zat een vogel", vertelt hij. Hij trekt de conclusie dat de vogel hem van achteren heeft aangevallen en pakt een tak. Dan zet het dier een tweede duikvlucht in, en koerst opnieuw op Govert af. "Omdat ik met een stok begon te zwaaien, is 'ie afgehaakt."

Aanvankelijk dacht Govert dat het een kennis was, die hem was beslopen en iets harder sloeg dan bedoeld. "Maar toen ik me omdraaide, zag ik niemand." Was hij dan misschien geraakt door een afgebroken tak? "Er lag niets naast me, geen boomtak."

Als Govert z'n weg wil vervolgen, ziet hij een man met een verrekijker lopen. "Ik zei tegen hem: je gaat dat pad op, maar ik ben daar net aangevallen door een vogel." De man vertelde hem dat het uil of een buizerd moet zijn geweest. "Ik ben geen vogelkenner", benadrukt Govert, "maar dit was geen uil."

Klauwen of snavel?

Hij vermoedt dus dat het een buizerd is geweest. "Ik dacht nog dat 'ie met z'n snavel had geraakt, maar toen de vogelaar de wond op m'n hoofd zag, zei hij dat dit duidelijk z'n klauwen waren." Veel pijn heeft het nooit gedaan, bekent de Santpoorter, "maar je zag wel duidelijk de pitten zitten", beschrijft hij de schade aan z'n hoofd.

Inmiddels is hij van de grootste schrik bekomen, en realiseert zich dat hij iets bijzonders heeft meegemaakt. "Ik woon al sinds 1989 in Santpoort-Noord en heb al vele duizenden kilometers in het gebied afgelegd, maar dit nog nooit meegemaakt." Goverts vrouw Patricia deelde een waarschuwing in de Facebook-groep Je bent Santpoorter als... "Daar is veel op gereageerd door hardlopers om me heen, maar niemand is dit eerder overkomen."

Ervaringen andere Santpoorters

Toch lijken meer Sanpoorters de roofvogel te kennen. "Wij wonen ernaast, en vorig jaar had 'ie een nest bij onze tuin. We konden de tuin niet meer in, en zelfs onze hond durfde de tuin niet meer in", schrijft een vrouw. "M'n vriendin is een tijdje geleden in hetzelfde bos en op vergelijkbare wijze aangevallen door een buizerd", schrijft een andere Santpoorter.

De dokter stuurde Govert naar huis. "Toen ik drie jaar geleden tijdens het fietsen gevallen, had ik al een tetanusprik gekregen, die is volgens de dokter nog geldig." Zijn interesse voor de 'prachtige vogel met imposante spanwijdte' is in ieder geval gewekt. "Deze week is het te warm, maar ik wil binnenkort even met een stok over het pad lopen. Dan doe ik wel een pet op."