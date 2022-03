Meeuwen in Alkmaar vanaf nu vogelvrij: gemeente mag overlast bestrijden

De kleine mantelmeeuw, zilvermeeuw en stormmeeuw zijn beschermde diersoorten en dat maakte het verkrijgen van toestemming volgens wethouder Robert te Beest 'een heel moeilijk proces'. Volgens hem is Alkmaar de eerste gemeente, of een van de eerste, die ontheffing heeft bemachtigd.

Regels en 'escalatieladder'

Gezien de beschermde status van de drie meeuwensoorten moet de gemeente aan allerlei regels voldoen. Een ecologisch deskundige moet de mate van overlast en gepaste maatregelen bepalen. Hiervoor heeft hij of zij een 'escalatieladder', een soort stappenplan.

Een optie is om nesten te verplaatsen. De meeuwen zouden deze nog terug kunnen vinden als het over een korte afstand gebeurt. Alleen van de kleine mantelmeeuw mogen de eieren geolied worden, zodat ze niet uitkomen. Deze soort is minder sterk beschermd.

Overlastrapport

Verder moet de gemeente jaarlijks een rapport leveren met per overlastmelding de locatie, aard van de overlast en de eventueel genomen maatregel. Ook moet er een samenvatting in zitten over het gebruik van het escalatieladder.



Om de populaties in stand te houden zijn er ook 'gedoogzones' voor broedplaatsen. Dat zijn de bedrijventerreinen Boekelermeer, Oudorp en Beverkoog. Wel mogen bedrijven bij overlast netten plaatsen om meeuwen van bepaalde plekken te weren en kunnen zij een aanvraag tot een ingreep doen.



Het broedseizoen duurt van april tot augustus.