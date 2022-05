Geschrokken na 'kauwenaanval': "Vogel boorde met volle gewicht snavel in mijn achterhoofd"

Met Adjo gaat het ondertussen goed. "Ik heb een tetanusprik gehaald en heb nu een wondje en een bultje op mijn hoofd", aldus Adjo. Hij relativeert het gebeuren als 'vervelend' en 'even schrikken'. "Je gaat hier niet dood aan, zo erg is het ook weer niet", lacht Adjo.

Adjo is niet de enige die is aangevallen door de vogels, Monique Spaans is ook slachtoffer. "Ik denk dat het al vier keer is gebeurd de afgelopen twee weken", aldus Monique. Ze denkt dat het komt omdat ze met haar hond loopt en de vogels daar gevaar in zien. "Het is al meerdere jaren rond deze tijd zo, ik loop voortaan even om", vertelt Monique.