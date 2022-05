Eigenwijze uil vlucht tijdens trouwceremonie met ringen

"Wat ik ook deed, ze kwam niet naar me toe. Ze had natuurlijk het beste uitzicht, dus die zat prima. En ik kon ook niet op het dak klimmen, dus moest de brandweer komen zodat ik haar naar beneden kon halen."

Het waren niet de echte trouwringen, maar toch werd de plechtigheid even stilgelegd. "De echte ringen had ik in mijn broekzak", vertelt de bruidegom die vandaag met zijn vrouw op huwelijksreis gaat.

Na een korte pauze was de trouwceremonie verder gegaan en had het echtpaar elkaar het ja-woord gegeven. Het hele avontuur was voor Brigitte, maar vooral voor haar uil, best wel even stressvol. Maar nu kan ze er ook om lachen. "Het is geen wijze, maar eigenwijze uil. Afgelopen donderdag hadden we nog een testvlucht gedaan, die ging super. Ik dacht: dat wordt een makkie."

Niet voor het eerst dat uil vlucht

Toch is het niet de eerste keer dat de uil andere plannen had. "Ik weet dat ze er niet echt vandoor gaat. Maar vorig jaar ging het ook al een paar keer mis, alleen hoefde toen de brandweer er niet bij te komen", vertelt Brigitte.

Tijd voor een pensioen? "Nou, ik twijfel wel hoe het verder moet. Ze is opgegroeid in gevangenschap en doet dit al negen jaar. En je wilt bruidsparen die ons geboekt hebben niet teleurstellen."

Zaterdag weer een bruiloft

Dus gaat de uil in de herkansing. "We hebben zaterdag een bruiloft, maar daar krijg ik nu toch wel grijze haren van", zegt Brigitte lachend. En verder is ze vooral de brandweer heel dankbaar voor hun inzet. "Ik ga ook zeker een keer bij ze langs om uitleg te geven over de uil en dat ze met haar op de foto kunnen."