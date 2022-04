LIVE NH Sport met FC Volendam - De Graafschap en Excelsior - Telstar

Zelf winnen van De Graafschap en als Telstar dan een handje meehelpt en in Rotterdam concurrent Excelsior pootje licht dan zal een groot deel van het chagrijn in Volendam vanavond zijn verdwenen. Of dit scenario uitkomt, hoor je vanavond op de radio bij NH Sport.

Tegen De Graafschap zal dat ook niet eenvoudig worden. De Superboeren kennen een sportief teleurstellend seizoen en stuurden trainer Reinier Robbemond voortijdig de laan uit. Daarna volgden er nog nederlagen tegen Roda JC en MVV, maar in de laatste twee duels boekte zijn opvolger Jan Vreman wel resultaat. Op De Vijverberg werd het 1-1 tegen koploper FC Emmen en bij FC Eindhoven won De Graafschap met 2-1. De Graafschap kan zich nog voor de play-offs plaatsen en weet zich in Volendam gesteund door een uitverkocht uitvak met 400 supporters. Edward Dekker zit gewoon op de hoofdtribune en doet verslag.

FC Volendam staat nog altijd op een directe promotieplek, maar de marge op nummer drie Excelsior is de afgelopen wedstrijden geslonken tot slechts drie punten. De play-offs dreigen als de ploeg van trainer Wim Jonk niet gauw gaat winnen. De laatste zes duels lukte dat niet. Afgelopen maandag eindigde de uitwedstrijd tegen Jong PSV in 2-2.

Waar Telstar-trainer Andries Jonker vorige week niet wilde spreken van een seizoen dat over is, is dat door de nederlaag tegen FC Den Bosch wel zo. Natuurlijk willen de Velsenaren proberen om op de ranglijst nog wat te stijgen, maar een rol van betekenis spelen in de vierde periode is verleden tijd.

Fenomeen Dallinga

De Amsterdammer kampt opnieuw met een karrevracht aan spelers die niet inzetbaar zijn. Toch klampt Jonker zich vast aan het feit dat zijn ploeg juist tegen de betere ploegen in de eerste divisie aardig voor de dag weet te komen. Uiteraard zal Telstar topschutter Thijs Dallinga moeten zien af te stoppen. Hij maakte in de heenwedstrijd, die in een 2-5 nederlaag eindigde, liefst vier doelpunten. Frank van der Meijden verzorgt het commentaar vanuit Rotterdam.

Uiteraard houden we je ook op de hoogte van de overige tussenstanden waaronder die bij Roda JC - Jong Ajax en FC Emmen - Jong AZ. NH Sport is er van 19.00-22.00 uur. Je presentator: Stef Swagers.