Wat zeggen de cijfertjes? FC Volendam en Telstar willen afrekenen met mindere reeks

Aan de hand van statistieken kijken we vooruit naar de 34e speelronde in de eerste divisie. Het kwakkelende FC Volendam treft in De Graafschap een tegenstander die ook niet in vorm is. Telstar wil revanche tegen Excelsior na de afstraffing eerder dit seizoen.

Eind 2019 eindigde het spektakelstuk tussen FC Volendam en De Graafschap in 3-3 - Pro Shots / Remko Kool

FC Volendam - De Graafschap Volendam sterk op 8 april:

Voor de zevende keer in de historie gaat FC Volendam een eerste divisiewedstrijd spelen op 8 april. Op deze datum verloren de Noord-Hollanders nog nooit een thuisduel; vier gewonnen, één gelijk. Het enige verlies kwam 22 jaar geleden op bezoek bij NAC Breda (5-2). Drie punten uit zes wedstrijden:

Het loopt de laatste weken niet lekker bij de ploeg van Wim Jonk. In de laatste zes duels werd niet gewonnen. Excelsior, FC Emmen en TOP Oss waren te sterk en tegen VVV-Venlo, ADO Den Haag en Jong PSV werd het gelijk. Desondanks lonkt promotie nog steeds. FC Volendam staat tweede met drie punten meer dan nummer drie Excelsior. De top twee na 38 wedstrijden promoveert rechtstreeks naar de eredivisie. Zwakke reeks De Graafschap:

Ook De Graafschap heeft het moeilijk. In de laatste acht wedstrijden werd slechts één keer gewonnen (van FC Eindhoven). Dat kostte trainer Reinier Robbemond de kop, waardoor Jan Vreman het seizoen afmaakt als eindverantwoordelijke. De Superboeren staan op een teleurstellende achtste plaats. FC Volendam won vaker:

De geschiedenis is in het voordeel van FC Volendam. Van de 25 eerdere edities bleven de punten twaalf keer in het vissersdorp. De laatste keer is inmiddels wel 7,5 jaar geleden. Vorig seizoen wonnen de Doetinchemmers voor de zesde keer in Volendam. Voormalig Telstar-verdediger Jasper van Heertum scoorde toen twee keer (1-4). Sinds 2005 in balans:

Deze eeuw is FC Volendam - De Graafschap totaal in evenwicht. Beide ploegen wisten vier keer te winnen en de andere drie duels eindigden in een gelijkspel. Het doelsaldo is in het voordeel van de bezoekers: 14 om 15.

Telstar won vorig seizoen door een goal van Liesdek diep in blessuretijd - Pro Shots / Dennis Wielders

Excelsior - Telstar Veel Rotterdamse doelpunten:

Excelsior is de meest scorende ploeg in de eerste divisie met 73 goals. Dat zijn er maar liefst 36 meer dan Telstar. Op 6 november j.l. maakte de ploeg van Andries Jonker kennis met de scoringsdrang van de Rotterdammers. De thuiswedstrijd ging toen met 5-2 verloren. Topscorer Thijs Dallinga maakte er vier die middag. Zijn seizoenstotaal staat op 31 goals. Tijd voor een uitzege:

De Velsenaren snakken naar een overwinning buiten het eigen stadion. Sinds 18 oktober vorig jaar is dat Telstar niet meer gelukt. Het laatste punt in een uitduel pakten de Witte Leeuwen op 11 februari bij Helmond Sport. Ondanks de mindere serie werd er wel gescoord in de laatste vier uitwedstrijden. Tegenstander in vorm:

Na vijf wedstrijden zonder zege heeft Excelsior de weg omhoog weer ingeslagen. Van de laatste acht duels werden er zes gewonnen. Vorige week ging het echter mis tegen Almere City (3-0). Door de goede reeks staan de Rotterdammers derde in de eerste divisie. Een plek bij de eerste twee is het doel met oog op promotie naar de eredivisie. Telstar presteert goed bij Excelsior:

De uitwedstrijd tegen Excelsior is er eentje die Telstar ligt. De Witte Leeuwen hebben een positieve balans tegen de club uit Rotterdam. Er werd tien keer gewonnen, acht keer verloren en veertien keer gelijkgespeeld. De laatste nederlaag op Woudenstein dateert uit 2005. Op naar zeven op rij:

Telstar is nu al zes wedstrijden ongeslagen op bezoek bij Excelsior. Het eindigde sinds 2008 in 0-1, 2-2, 0-0, 1-1, 3-3 en 1-2. Vorig seizoen werd rechtsback Yaël Liesdek de matchwinner door in de 95e minuut het winnende doelpunt te maken. NH Sport doet morgenavond live-verslag van FC Volendam - De Graafschap en Excelsior - Telstar op NH Radio. De uitzending begint om 19.00 uur.