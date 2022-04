Kansen maar geen punten voor Telstar tegen FC Den Bosch

Het is Telstar vanavond niet gelukt om punten over te houden aan de thuiswedstrijd tegen FC Den Bosch. Een kwartier voor tijd werd Soufyan Ahannach de matchwinner voor de bezoekers uit Noord-Brabant: 1-2.

Het begin van Telstar was flitsend. Binnen een minuut kreeg Randy Wolters de kans om de score te openen, maar zijn poging ging een half metertje naast. Daarna namen de bezoekers het initiatief over. Dat leverde ook een aantal mogelijkheden op. Met name Torino Hunte had zijn vizier niet op scherp staan. De spits van FC Den Bosch hielp twee kansen om zeep.

Achterand snel omgebogen na rust

Vijf minuten voor rust was het toch raak. Een mooie aanval over de linkerkant eindigde bij centrale verdediger Victor van den Bogert. Hij volleerde de bal fraai langs doelman Ronald Koeman jr., die op het verkeerde been stond.

Het overwicht van FC Den Bosch hield na in de tweede helft. Zo had Kevin Felida snel na de pauze de 0-2 op zijn schoen, maar Koeman jr. tikte bal knap uit de kruising. Dat hielp Telstar een beetje in het zadel, want binnen het uur stond het gelijk. Cas Dijkstra had een goede actie in huis en behield het overzicht. Voor aanvoerder Glynor Plet was het vervolgens een koud kunstje om de 1-1 binnen te schuiven.

