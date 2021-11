Pijnlijke avond voor Telstar na Thijs Dallinga-show

Het begin was nog wel voor de Witte Leeuwen. Via de counter werd Telstar gevaarlijk en in de tiende minuut leidde dat ook tot de 1-0. Een snelle aanval kwam via Rashaan Ferandes bij Cas Dijkstra terecht. De middenvelder bleef koel en scoorde met een diagonale volley.

Snelle hattrick Dallinga

Daarna was het tijd voor Dallinga. Binnen twintig minuten draaide hij de wedstrijd om met drie doelpunten. Eerst profiteerde hij optimaal van de door Telstar weggegeven ruimte. Reuven Niemeijer zette de Excelsior-spits alleen voor keeper Trevor Doornbusch: 1-1.

Een strafschop, na een overtreding van Doornbusch, en een intikker bij de eerste paal zorgden voor een 1-3 ruststand. Bij de derde tegentreffer liet Yassine Zakir zich heel eenvoudig uitspelen op de achterlijn door Modeste Duku. Sven van Doorm had vlak voor rust de aansluitingstreffer op zijn schoen, maar verdediger Sven Nieuwpoort haalde de bal van de lijn.

Nog meer tegengoals

Ook de 1-4 kwam van Dallinga, zijn zestiende van het seizoen (Mühren staat op veertien). En opnieuw gaf Niemeijer de beslissende pass. Vooral Antony Berenstein zag er niet goed uit bij die tegentreffer. Binnen het uur zorgde Julian Baas met een fraaie vrije trap voor de 1-5.

Op het goed gevulde Sportpark Schoonenberg tekende invaller Rein Smit in de 89e minuut voor de eretreffer: 2-5. Na veertien duels staan de Velsenaren teleurstellend zestiende in de eerste divisie. Het goed draaiende Excelsior stijgt naar de tweede plaats op drie punten van koploper FC Volendam.

Opstelling Telstar: Doornbusch; Zakir, Aktas, Vandermeulen (Molenaar/80), Berenstein, Blackson (Liesdek/46); Overtoom (Smit/78), Van Doorm (Kökcü/64), Dijkstra (Van Wetten/64); Plet, Fernandes