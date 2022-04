Telstar haalt voor Excelsior-uit vertrouwen uit duels tegen grote ploegen

Jonker doelt daarmee op de uitwedstrijden tegen onder andere FC Volendam, ADO Den Haag en PSV in het bekertoernooi. "Wij spelen altijd en overal om te winnen. We houden ons al een half seizoen vast aan het feit dat we tegen de grotere clubs heel goed spelen. Ook bijvoorbeeld onlangs nog in Emmen maakten we het de koploper weer erg moeilijk", aldus Jonker over de uitdaging van morgen in Rotterdam.

Helaas heeft Telstar ook morgen weer te kampen met veel afwezigen. "Het zijn er teveel om op te noemen. Ik ga daar niet meer aan beginnen. Het zijn weer twee handen vol. Voordeel is dat iedereen die nu speelt, zich ook wil en kan laten zien. Want we weten allemaal dat veel spelers nu bij Telstar spelen, om zo volgend jaar een stap omhoog te maken", aldus Jonker.

Een lichtpuntje de laatste weken aan de zijde van Telstar is de doelpuntenproductie van Glynor Plet. De spits was verantwoordelijk voor vijf van de laatste zeven doelpunten die de huidige nummer zeventien van de eerste divisie maakte. "Zo heb ik Plet ook leren kennen. Hij kan soms weken elke keer scoren en dan weer een periode droog staan", vertelt de Telstar-trainer over zijn aanvoerder. "Maar gelukkig zit hij nu in een goede fase. Dat is zeer prettig, maar het is niet onze doelstelling. De doelstelling is dat we winnen en dat gaat de laatste weken moeizaam."

Ook bij Excelsior loopt een spits in vorm rond. Thijs Dallinga is niet voor niets met 31 doelpunten topscorer van de eerste divisie. "We moeten laten zien dat we dit seizoen gegroeid zijn. Ik ben benieuwd of mijn spelers er in slagen hem nu wel negentig minuten in bedwang te kunnen houden. In Velsen schoot hij er in een half uur al een paar in", doelt Jonker op de vier treffers die Dallinga maakte in de 2-5 thuisnederlaag.

Het duel tussen Excelsior en Telstar is morgenavond live te volgen via NH Sport op NH Radio. De uitzending begint om 19.00 uur. De aftrap in Rotterdam is een uur later.