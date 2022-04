FC Volendam-trainer Jonk verlangt strijd en inzet in eerste 'finale' tegen De Graafschap

De verschillende voetbalclichés kunnen uit de kast worden gehaald bij FC Volendam. De nummer twee van de eerste divisie kan promotie naar de eredivisie ruiken, maar moet dan wel uit de komende "vijf finales" een goed resultaat halen. De eerste finale is morgen tegen De Graafschap. Trainer Wim Jonk vraagt dan ook van zijn ploeg om met veel intensiteit te spelen.

FC Volendam wist al zes wedstrijden op rij niet te winnen. Drie keer werd er verloren en drie keer pakte de ploeg van Jonk een punt. FC Volendam zit momenteel dus in de hoek waar de klappen vallen en volgens Jonk vereist dat extra aandacht en inzet om er weer bovenop te komen. Aan gebrek aan ervaring in belangrijke wedstrijden ligt het volgens de 55-jarige Volendammer niet.

Wim Jonk ziet dat zijn ploeg in de hoek zit waar de klappen vallen - NH Sport

Engels slot op de deur

Door de liesblessure van Benaissa Benamar mocht Josh Flint afgelopen wedstrijd tegen Jong PSV weer vanaf het eerste fluitsignaal beginnen. De 21-jarige Flint maakt sinds de winterstop een goede indruk in de defensie van FC Volendam. De Engelsman, die morgen hoogstwaarschijnlijk weer in de basisopstelling staat, heeft volop vertrouwen in een goede afloop van de competitie.

Tekst gaat verder onder de video.