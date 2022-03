Acht spelers weg bij FC Volendam, onder wie ervaren rotten Boy Deul en Kevin Visser

Dat Alex Plat moet vertrekken, lag in de lijn der verwachting. De Volendammer legde vorig jaar een aanbieding naast zich neer en raakte dit seizoen zijn basisplaats kwijt . Ook Ben Sallam, Johnson, Kaars en Beers zijn wisselspelers. De achtste speler die vertrekt, is Mike Eerdhuijzen. De 21-jarige Volendammer bereikte enige tijd geleden een akkoord met Sparta Rotterdam .

Voor 1 april moeten voetbalclubs aan hun spelers laten weten of ze ook komend seizoen in aanmerking komen voor een contract. Dat Volendam niet verder gaat met Deul is het meest opvallend. De 34-jarige middenvelder speelde vrijwel alle wedstrijden dit seizoen. Dat de andere routinier, Kevin Visser, geen aanbieding krijgt, is minder verrassend. Sinds zijn kruisbandblessure heeft hij onder trainer Wim Jonk nog maar weinig minuten gemaakt.

Technisch directeur Jasper van Leeuwen zegt in een reactie op de clubsite dat er moeilijke keuzes moesten worden gemaakt. "We moeten meerdere factoren meenemen. Van actueel niveau en potentie, tot leeftijd en ook budget. Juist het feit dat we als club op een kruispunt staan, namelijk wel of niet promoveren, maakt het extra ingewikkeld", aldus Van Leeuwen die de deur voor de betrokken spelers niet helemaal sluit. "Ook na 1 april is er de mogelijkheid met spelers door te praten, maar dat geeft geen garanties."

Vier opties gelicht

Voor vier spelers in de selectie had Van Leeuwen goed nieuws. Van Dean James, Barry Lauwers, Achraf Douiri en Koen Blommestijn zijn de opties in hun contract gelicht, waardoor zij tot de zomer van 2023 vastliggen. James maakte van dit kwartet de meeste minuten. Hij stond dit seizoen negentien keer in de basis. Als linksback vervangt hij de langdurig geblesseerde Derry John Murkin. Lauwers is de stand-in voor keeper Filip Stankovic, terwijl Douiri en Blommestijn nog niet zo lang geleden hun debuut in het eerste elftal maakte.

De contracten van Damon Mirani, Brian Plat, Derry John Murkin, Josh Flint, Oskar Buur, Walid Ould-Chikh, Calvin Twigt, Joey Antonioli, Ibrahim el Kadiri, Daryl van Mieghem, Robert Mühren, Bilal Ould-Chikh en Lequincio Zeefuik lopen door. Of trainer Wim Jonk ook blijft, is nog niet definitief. Al zei commercieel directeur Jan Smit ruim twee weken geleden dat contractverlenging dichtbij is.

Huurlingen

De huurlingen Filip Stankovic en Gaetano Oristanio keren in principe terug naar Internazionale. Terwijl er door FC Volendam afspraken met Feyenoord en FC Utrecht zijn gemaakt over respectievelijk Franco Antonucci en Benaissa Benamar. Bij promotie naar de eredivisie blijven zij. De Belg wordt dan opnieuw gehuurd; Benamar neemt FC Volendam in dat geval definitief over.

Vrijdag speelt FC Volendam in de eerste divisie thuis tegen TOP Oss. Die wedstrijd kun je rechtstreeks volgen op NH Radio.