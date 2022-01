De Aftrap van vrijdag 14 januari met Jeroen Elshoff en Kevin Visser

Voor het potje straat voetgolf is Erik-Jan Brinkman in Castricum bij voormalig Telstar- en Jong AZ-trainer Michel Vonk. En we sluiten als altijd af met ons eigen elftal FC De Aftrap. Wie gaat eruit en wie mag er in de basis beginnen?

De Aftrap zie je elke vrijdagavond op tv bij NH Sport om 18.15 / 20.15 / 22.15 / 00.15 uur.