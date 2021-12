De Aftrap van vrijdag 10 december met Jack Tuijp en Yoeri van den Busken

Oud-voetballer Jack Tuijp en sportjournalist Yoeri van den Busken schuiven vanavond aan in onze voetbal talkshow De Aftrap. Beide gasten kijken kritisch aan tegen de ontwikkelingen bij FC Volendam. Op het veld gaat het goed, maar of de metamorfose binnen de club op de lange termijn goed is, betwijfelen zij.