Sébastien Haller en Jesper Karlsson vallen buiten de basiself van FC De Aftrap

Welke spelers van de Noord-Hollandse profploegen hebben het de eerste seizoenshelft het beste gedaan? Iedere week wordt daarover in onze voetbal talkshow De Aftrap flink gediscussieerd. In de winterstop maken we de balans op. Wie staat er het langst in ons elftal? Wat opvalt: Ajax-topscorer Sébastien Haller en AZ-aanvaller Jesper Karlsson ontbreken!

Het huidige elftal van FC De Aftrap - NH Sport/ Edward Dekker

De gasten aan tafel bepalen sinds begin augustus hoe het elftal van FC De Aftrap er in hun ogen uit moet zien. Sindsdien vonden er elke week twee wissels plaats.

Quote "Robert (Mühren, red.) zit met een spijker vast" De Aftrap-Presentator Jack Mühren

Robert Mühren scoorde vier keer tegen FC Dordrecht - Orange Pictures

Slechts twee spelers wisten hun basisplek gedurende alle afleveringen te behouden: Ajax-verdediger Jurríën Timber stond er, net als FC Volendam-spits Robert Mühren, altijd in. Al dreigde cabaretier Peter Heerschop in de laatste aflevering de neef van presentator Jack Mühren tóch van het bord te halen. Jack Mühren: "Robert zit met een spijker vast!" Ajax hofleverancier Ajax is met zes spelers hofleverancier. FC Volendam, winterkampioen in de eerste divisie, is met vier voetballers ook uitstekend vertegenwoordigd. Owen Wijndal houdt als enige van AZ de Alkmaarse eer hoog. "In een Noord-Hollands elftal hoort hij er honderd procent in te staan", aldus ESPN-analist en oud-voetballer Marciano Vink. Telstar ontbreekt niet helemaal. Trainer Andries Jonker krijgt de waardering van de gasten voor het werk dat hij met minimale middelen in Velsen-Zuid verricht. Oud-trainer Foppe de Haan stelde de Amsterdammer aan als trainer van FC De Aftrap om hem een hart onder de riem te steken. "Het is een hartstikke moeilijke job bij Telstar", verdedigde de Fries zijn keuze. Haller en Karlsson Dat Haller en Karlsson ontbreken, wekt verbazing. De Zweed legt het op de linkerflank af tegen Tadic. Volgens voormalig Ajacied Keje Molenaar is Tadic "één van de beste aankopen van Ajax van de laatste dertig jaar."

Pro Shots / Jasper Ruhe

Quote "Dusan Tadic is één van de beste aankopen van Ajax van de laatste dertig jaaar" Oud-Ajacied Keje Molenaar

Karlsson komt de eerste seizoenshelft tot drie basisplaatsen. Haller maakte onlangs, met dank aan collega-spitsen Michiel Kramer en Jack Tuijp, zijn debuut in FC De Aftrap. Kramer liet Mühren een linie zakken, waarna Tuijp Haller 'op 9' zette. "Technisch is hij best beperkt, maar kijk eens naar zijn rendement", aldus Tuijp.

Over twintig afleveringen zijn dit de spelers die het vaakst in de basis stonden: Op doel: Remko Pasveer (Ajax/8) Verdediging: Denso Kasius (FC Volendam/17), Jurriën Timber (Ajax/20), Damon Mirani (FC Volendam/9) en Owen Wijndal (AZ/17) Middenveld: Ryan Gravenberch (Ajax/15), Daley Blind (Ajax/12) en Steven Berghuis (Ajax/14) Aanval: Daryl van Mieghem (FC Volendam/10), Robert Mühren (FC Volendam/20) en Dusan Tadic (Ajax/16) Trainer: Andries Jonker (Telstar/7) Wissels: Jay Gorter (Ajax/7), Antony (Ajax/7), Fredrik Midtsjö (AZ/6), Vangelis Pavlidis (AZ/5) en Tom Overtoom (Telstar/3) Scheidsrechter Serdar Gözübüyük (12)