De Aftrap van 17 december met Marciano Vink en Peter Heerschop

Peter Heerschop voorspelt een spectaculaire 4-3 zege voor Ajax in de Klassieker tegen Feyenoord. Maar 0-6 zou de cabaretier ook niet erg vinden. Marciano Vink heeft mooie herinneringen aan het duel tussen de aartsrivalen. Op eentje na dan. Welke dat is, vertelt hij in onze voetbaltalkshow De Aftrap die elke vrijdagavond om 18.10 uur op tv te zien is.