De Aftrap van vrijdag 4 februari met Frans van Seumeren en Jasper van Leeuwen

Technisch directeur Jasper van Leeuwen vertelt meer dan een uur met Denso Kasius te hebben gepraat in de hoop hem voor de tweede seizoenshelft voor FC Volendam te behouden. FC Utrecht verkocht de verhuurde rechtsback voor ruim drie miljoen euro aan Bologna. Tot tevredenheid van eigenaar Frans van Seumeren. Het duo gaat in voetbal talkshow De Aftrap dieper op die opvallende transfer in.

Ook de beslissing van Mo Ihattaren om voor Ajax te kiezen in plaats van FC Utrecht wordt besproken. Net als de toekomst van 'Team Jonk'. Blijft hoofdtrainer Wim Jonk of kan hij een eventuele lokroep van PSV of een andere mooie club niet weerstaan? En wat doen de mensen met wie hij in de zomer van 2019 instapte bij FC Volendam?

Voor het potje straat voetgolf duikt Erik-Jan Brinkman op in Hilversum waar hij de competitie aan gaat met ex-prof van FC Volendam, Cambuur en GA Eagles Kevin van Kippersluis.

De Aftrap zie je elke vrijdag bij NH Sport om 17.10 uur en daarna ieder uur in de herhaling. Vragen en opmerkingen kun je mailen naar [email protected].

Volgende week zijn sportjournalist Valentijn Driessen van De Telegraaf en voormalig FC Volendam-keeper Sonny Stevens te gast.