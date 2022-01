De Aftrap van vrijdag 21 januari met Edwin Zoetebier en Peter Boeve

Over Ihattaren is Boeve hard in zijn oordeel. Het voormalig toptalent van PSV hoopt met hulp van Ajax-trainer Gerald Vanenburg weer op zijn oude niveau terug te komen.

Boeve heeft weinig hoop als hij de uitspraken van Ihattaren in de krant leest. "Ik zou hem als Ajax niet halen. Hij geeft op iedereen af, maar vergeet zichzelf. Daar zou ik niet aan beginnen. Die hersencellen zijn niet goed gedraaid."

Zoetebier legt uit waarom hij afgelopen zomer de deur bij FC Volendam dichttrok en als keeperstrainer naar Vitesse vertrok. De Volendammer breekt een lans voor keepers van eigen kweek. "Ik had Nordin Bakker gehouden, want daar zit nog ontzettend veel rek in. Barry Lauwers is ook een goeie keeper. Ik had Stankovic niet gehaald, omdat je keepers in huis hebt die in mijn ogen ook nog iets goedkoper zijn. "