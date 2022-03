Jonk na desastreuze eerste helft FC Volendam: "In het mes gelopen van Excelsior"

FC Volendam kreeg vanavond in eigen huis een ongenadig hard pak slaag van concurrent Excelsior. In Volendam werd het 2-5 voor de Rotterdammers en dus was iedereen in het vissersdorp terneergeslagen. Trainer Wim Jonk zag zijn ploeg desastreus aan de wedstrijd beginnen en in de tweede helft bleek die schade niet meer te repareren. "We kregen ze nog wel aan het wankelen."