Elf punten is FC Volendam los, maar trainer Jonk is waakzaam: "Volle bak doorgaan"

Toen het laatste fluitsignaal klonk en de benauwde zege een feit was, volgde er een vreugde-explosie in het stadion.

Wim Jonk: "We zijn goed op weg" - NH Sport / Edward Dekker

"De kampioensvlag moet je pas hijsen als het zover is"

Quote

Terwijl de muziek hard vanuit de kleedkamer door de gang van het stadion galmde, sprak Jonk zijn relativerende woorden. "Je kunt niet verslappen in deze competitie. De kampioensvlag moet je pas hijsen als het zover is. Tot die tijd moet je niks hijsen, maar we zijn wel goed op weg."

In de moeilijke slotfase tegen Jong AZ bracht Jonk debutant Koen Blommestijn binnen de lijnen. De aanvaller scoorde dit seizoen negen keer voor Jong FC Volendam en was vlak voor zijn invalbeurt best nerveus. Daarna genoot hij van zijn eerste speelminuten als profvoetballer.

