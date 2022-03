Liveblog Oekraïne: Steeds meer opvanglocaties en Waarlandse kool gaat naar Oekraïne

In de keuken staat een ploeg cupcakes te bakken. Aan de andere kant van de hal worden tosti's gemaakt voor de verkoop. "We houden een inzamelingsactie voor Oekraïne omdat we het nieuws volgen", vertelt leerling Brent Dijkshoorn. "We vinden het erg wat daar gebeurt. En zo kunnen we ons steentje bijdragen." Ook worden er flessen opgehaald en zijn er leerlingen op zoek naar een 'heitje voor een karweitje' in het dorp.