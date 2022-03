Amstelveense zamelt visnetten in voor Oekraïense verdediging: "Staan erom te springen"

Als de netten eenmaal in Oekraïne zijn, zal Sofia er met een aantal vrouwen groene lapjes stof aan bevestigen, om er zo camouflagenetten van te maken. Die netten worden dan gebruikt bijvoorbeeld afweergeschut te verstoppen voor de Russen.

Drie voetbalvelden

En dus ligt de tuin van de geboren Amstelveense vol met kluwen visnetten. Die heeft ze opgehaald bij Friese vissers en naar haar woning in Aalsmeer gebracht. "In totaal kunnen we minstens drie voetbalvelden bedekken", vertelt ze.

Het was een hele klus om de netten te ontrafelen en er compacte pakketjes van te maken. Dat is nodig om ze te kunnen vervoeren. "Van het weekend hebben we ze helemaal over de straat heengetrokken. We hadden veel bekijks, want er moesten steeds auto's overheen rijden", lacht Mireille.