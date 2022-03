Nicole en Nico openen hun hart voor het gezin van Grigoriy én hun twee hamsters

Verspreid over heel West-Friesland worden vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen. Eén van de eerste gezinnen die arriveerde, is de familie Moroz. Zij vluchtten uit Kiev en belandden uiteindelijk bij Nico Klaver en en Nicole Schaft, die hun hart voor ze openden. "Ik hou van mensen, dus ook van mensen uit de Oekraïne."

Het gevoel is dubbel, zegt Grigoriy. Natuurlijk is hij blij dat hij zijn gezin veilig naar Nederland heeft kunnen loodsen. Weg van het geweld, weg van het gevaar. Aan de andere kant is de onzekerheid over de toekomst. Kunnen ze ooit nog terug naar huis, terug naar Kiev? En wat treffen ze dan aan? "Het is verschrikkelijk. En de gedachte dat we misschien nooit meer terug kunnen, is nog verschrikkelijker."

Op het moment dat de oorlog in Oekraïne begint, besluit Grigoriy niet langer te wachten. Ze vertrekken, eerst naar Moldavië. Ze nemen documenten mee, wat kleding en.. de twee hamsters van dochters Anna (11) en Maria (5): 'Chip' en 'Dale'. "We wilden ze eigenlijk achterlaten, maar daar staken de kinderen een stokje voor. Ze moesten mee."

Reis van vier dagen

Via Moldavié rijdt het gezin - met ook vrouw Elena en schoonmoeder Natalia - via Roemenië, Hongarije, Oostenrijk en Duitsland naar Nederland. Na een vermoeiende reis van vier dagen wacht de warmte van Nico Klaver en Nicole Schaft, die hun verbouwde kantine van Sportponyclub Wogmeer beschikbaar stellen voor de familie Moroz. Nicole: "We hebben ze eerst een kleine rondleiding gegeven, maar de oma bleef in de auto zitten. Zij was zo moe, dat ze geen stap meer kon zetten."

Tekst gaat verder na de foto