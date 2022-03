Pastorie Wieringerwerf omgebouwd tot opvangplek Oekraïense vluchtelingen

In een week tijd hebben vrijwilligers de leegstaande pastorie van de katholieke kerk in Wieringerwerf omgebouwd tot een warme plek voor 15 vluchtelingen uit Oekraïne. Het pand kreeg een volledige opknapbeurt om een veilige en schone plek te kunnen bieden. Vanaf vandaag kunnen de eerste mensen terecht.

"Het plan kwam twee weken geleden. Vorige week maandag zijn er twee mensen van de gemeente geweest om het pand te bekijken en zij waren meteen enthousiast", vertelt Sjors Klaver die aan de wieg stond van het idee. "Dinsdag zijn we meteen aan de slag gegaan. Het stond al even leeg dus er moest geverfd worden en opnieuw behangen."

Het interieur is helemaal opgefrist en er is rekening gehouden met het totaal aantal mensen dat er terecht kan. In de keuken is een extra gasfornuis geplaatst, boven is de badkamer helemaal opgeknapt en buiten staat nog een extra mobiele badkamerwagen. "We hebben vorige week acht stapelbedden opgehaald. We gaan ervan uit dat we gebroken gezinnen zullen krijgen, vooral moeders met kinderen", vertelt vrijwilliger Otto Smit.

Transport

"Terwijl wij stonden te klussen is de familie Bijsterveld, met hulp, de hele regio doorgereden om meubels op te halen. Soms stonden er op marktplaats spullen te koop maar als we dan uitlegden dat het voor Oekraïense vluchtelingen was, kregen we het vaak gratis mee. De steun van de hele gemeenschap hier is gewoon hartverwarmend", legt Sjors Klaver uit.

Ondertussen worden in het gebouw de laatste aandachtspunten nog even onder handen genomen. Op de tweede etage wordt nog een bed in elkaar gezet en opgemaakt. Op zolder komt nog een veilige speelruimte voor de kinderen. En er wordt nog een overkapping gemaakt naar de badkamerwagen buiten, zodat de mensen droog van binnen naar buiten kunnen.