Gooise Meren wijst vier opvanglocaties aan voor bijna 400 Oekraïense vluchtelingen

In het NH Hotel Naarden aan de IJsselmeerweg is mogelijk plaats voor 240 vluchtelingen. Het prettige aan deze locatie is dat het gebouw ook mogelijkheden biedt om aanvullende zorg en hulp te bieden, aldus de gemeente. Het college van burgemeester en wethouders vermoedt dat deze opvanglocatie er binnen nu en drie weken moet kunnen zijn.

Zusterhof Naarderheem aan de Amersfoortsestraatweg is de tweede aangewezen locatie in Naarden. Het bestuur van Vivium Zorggroep heeft besloten om tien studio's met een eigen keuken en badkamer beschikbaar te stellen.

Studio's

Deze studio's zijn volgens de gemeente al voor een groot gedeelte ingericht en zijn geschikt voor gezinnen van vier of vijf personen. Op deze locatie moeten zeker veertig vluchtelingen kunnen worden opgevangen. De eerste Oekraïners worden nu al gehuisvest.

Dan zijn er ook nog twee locaties in Bussum. Voormalig klooster Mariënburg aan de Brinklaan is daar een van. De gemeente is momenteel in gesprek met Slokker Vastgoed. De verwachting is dat een aantal eenpersoonskamers beschikbaar zullen zijn voor opvang. Hoeveel vluchtelingen hier terecht kunnen, is nog onduidelijk. Gooise Meren denkt dat de beschikbaarheid binnen vier weken geregeld is.

Palmkazerne

De Kolonel Palmkazerne aan de Amersfoorstestraatweg is de vierde en laatste aangewezen opvangplek. De gemeente laat weten dat de eigenaar de opvang al op korte termijn kan plaatsvinden. Nog niet zeker is hoeveel vluchtelingen hier gehuisvest kunnen worden.

