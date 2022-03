Eerste Oekraïense vluchtelingen opgevangen in het voormalige VARA-gebouw

De eerste groep Oekraïense vluchtelingen zijn opgevangen in het voormalige VARA-gebouw aan de Heuvellaan in Hilversum. In de loop van de dinsdag worden ongeveer honderd Oekraïeners gehuisvest.

De Oekraïeners worden als eerste opgevangen in hotels. Dit is bedoeld om ze tot rust te laten komen van de reis en het geweld in hun thuisland. Wanneer dat eenmaal is gebeurd worden ze overgeplaatst naar de Heuvellaan. De eerste groep is vanochtend aangekomen. In totaal zullen er dinsdag ongeveer honderd vluchtelingen gehuisvest worden.

Hoeveel en wanneer er een nieuwe groep gehuisvest gaat worden is moeilijk te zeggen, legt de woordvoerder van de gemeente Hilversum uit. "Dat kan per uur weer veranderen."

Dit weekend is er hard gewerkt om het voormalige VARA-gebouw bewoonbaar te maken. Zo zijn er veldbedjes verdeeld over de kantoren, is de eetzaal ingericht en zijn er douche-units aangesloten. Op de plek waar vroeger de studio's en redacties waren is nu plek voor maximaal zevenhonderd vluchtelingen.