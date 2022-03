Hilversum gaat op verschillende plekken 740 Oekraïense vluchtelingen opvangen

Hilversum draagt flink bij aan de opvang van Oekraïense vluchtelingen: de gemeente heeft 740 plekken gevonden voor de opvang. Het gaat om 240 bedden in hotels en bed and breakfasts en 500 in twee kantoorpanden.

De 240 hotelbedden zijn per direct beschikbaar gesteld en de 500 bedden op twee kantoorlocaties zullen snel beschikbaar zijn. Om welke locaties het precies gaat kan de woordvoerder van de gemeente nog niets zeggen. "We willen het eerst met de eigenaren en de buurtbewoners goed bespreken."

De hoeveelheid bedden neemt snel toe. Eerder deze ochtend zou het nog gaan om 620 plekken, 120 bedden in hotels en 500 in twee grote kantoorpanden.

Aantallen

Het exacte aantal vluchtelingen dat al in Hilversum is aangekomen is nog moeilijk te zeggen. "Omdat Oekraïners met een paspoort gewoon vrij kunnen reizen, is het moeilijk een exact cijfer te geven", laat de woordvoerder weten. "Het gebeurt zelfs dat ze vanuit Oekraïne per trein in Hilversum aankomen en op het Raadhuis zich aanmelden." Naar schatting gaat het tot nu toe om tientallen Oekraïeners die in de mediastad zijn aangekomen

Ook het aantal vluchtelingen dat nog naar Hilversum gaat komen is nog niet duidelijk. Wel is er vanuit het kabinet aan de veiligheidsregio's van Nederland gevraagd om op korte termijn duizend vluchtelingen op te vangen. Dit aantal zou op langere termijn opgeschroefd worden naar tweeduizend vluchtelingen.

"Ik hoor dat het ook in andere gemeente de goede kant opgaat als het gaat om aantal plekken, dus die eerste duizend plekken moet goed komen." zegt de woordvoerder.