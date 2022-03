Snel duizend opvangplekken voor vluchtelingen nodig in 't Gooi, Hilversum kan helpen met kwart

In Hilversum kunnen nu al zeker 280 Oekraïners opgevangen worden, zo blijkt uit een eerste inventarisatie. Het gaat om tijdelijke opvangplekken zoals hotels, vakantieparken en in een bed and breakfast.

Bovendien wordt een inventarisatie gemaakt van locaties waar binnen een maand nog meer vluchtelingen opgevangen kunnen worden. Er moeten dan in de hele regio nog eens duizend opvangplekken komen.

Crailo

Eerder vandaag werd bekend dat een deel van het voormalige asielzoekerscentrum op Crailo of andere panden op het stuk grond op de grens van Bussum, Laren en Hilversum, mogelijk ook een opvangplek wordt.

Er wordt op korte termijn een verkennend gesprek gevoerd op het terrein tussen de gemeente Gooise Meren en de projectontwikkelaar van het gebied over wat er wel en niet mogelijk is. Dat bevestigen zowel de gemeente als de projectontwikkelaar aan NH Nieuws.