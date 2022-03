Liveblog Oekraïne: vluchtelingen worden opgevangen en inzamelingen gaan door

Valentijn Bras uit Broek in Waterland is met organistie Ukraine Run onderweg naar Krakau, in Polen. Daar gaan zij vluchtelingen ophalen die onder andere onderdak krijgen in Valentijn zijn eigen tuinhuisje en die van vrienden. De vluchtelingen worden opgevangen in zo'n vijftien tuinhuisjes in Broek in Waterland en Zuiderwoude.