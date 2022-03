IJmond NL V Ralf haalt zijn schoonouders weg uit Oekraïne: "Ik móest dit gewoon doen"

Ralf Broersen is een doener en bedacht zich dan ook geen moment toen de oorlog in Oekraïne uitbrak. Het is het geboorteland van zijn vrouw en haar familie woont daar nog. Met een bestelbus vol met jerrycans benzine en hulpgoederen reisde Ralf naar Charkov in het oosten van het land om zijn schoonouders en enkele vrienden van de familie op te halen.

Hij was net op tijd, de flat van zijn schoonouders stond nog fier overeind. Maar in de directe omgeving zag hij de gevolgen van Russische raketaanvallen. Hij toont een filmpje van een markt in de buurt, een plek waar hij ook zelf vaak is geweest. Er staat niets meer overeind. "Vreselijk om te zien. En dan te bedenken dat de mensen die dit is aangedaan toch al zo weinig hebben. Heel triest."

De reis van Beverwijk naar Oekraïne en terug heeft hij niet als gevaarlijk ervaren, maar emotioneel en indrukwekkend was de onderneming wel. "Je ziet duidelijk dat je door een verwoest land reist. Links en rechts liggen gesneuvelde militairen. Voor mijn schoonouders was het dubbel. Ze vonden het heel erg hun land te moeten verlaten, maar waren ook wel weer blij dat ze de veiligheid tegemoet gingen."

Stichting wil Ralf steunen: "Hij dóet het toch maar" De reizen van Ralf Broersen naar Oekraïne zijn kostbaar. De Beverwijker prijst zich dan ook gelukkig met het initiatief van Jenny van Stein uit Heemskerk. Zij is begonnen met de stichting 'De Loep.' Daarmee wil ze geld inzamelen om het werk van Ralf en eventueel andere mensen in de IJmond mogelijk te maken. "Ralf had wel wát geld, maar dat was snel op aan de reiskosten", zegt Jenny van Stein. "De benzineprijzen zijn natuurlijk schrikbarend hoog. En ook mensen opvangen in je huis is een dure aangelegenheid, zeker in deze tijd. En er is nog geen regeling vanuit Den Haag. Ik was geraakt door zijn nobele werk. Hij dóet het toch maar. Met de verkoop van tweedehands spulletjes hoop ik de mensen uit de Oekraïne via [email protected] te kunnen steunen, maar ook de mensen die ze in huis nemen. Zodat ze dit kunnen blijven doen."

Antonia, Ralfs schoonmoeder, spreekt een paar woordjes Engels. Het is net niet voldoende om haar dankbaarheid te tonen. En daarom schrijft ze het op. Ze vindt de Nederlanders erg vriendelijk en gastvrij. Ze prijst Ralf, die inmiddels voor een tweede keer mensen in Oekraine heeft weggehaald en komend weekeinde opnieuw naar Charkov vertrekt om zo veel mogelijk Oekraïners naar Nederland te brengen. Bekenden, maar vooral wildvreemden. Hij móet dit gewoon doen, zegt hij. "Dat zit er gewoon in bij mij."

Het is even wennen - met zijn schoonouders in één huis. Maar hij is blij dat 'ie dit voor hen en zijn vrouw heeft kunnen doen. "Ze zijn blij dat ze hier zijn. Het is natuurlijk totaal anders dan als ze hier met vakantie zijn. Dan ga je allemaal leuke dingen doen: dagje Amsterdam, een keertje naar Volendam. Nu komen ze ook wel buiten, maar blijft het beperkt bij een wandelingetje, puur om een beetje afstand te nemen van de werkelijkheid. Ze proberen niet ieder moment op hun telefoon te kijken hoe het in Oekraïne is, maar dat is toch lastig. Ze worden er steeds weer naartoe getrokken."