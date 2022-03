Warm bad voor Oekraïense Natalia in Beverwijk: "Bedankt, namens mijn volk"

Een morele duw in de rug. Dat was de steunbetuiging van 150 Beverwijkers voor Oekraïne. Natalia Kulinich, een Oekraïense die haar land twintig jaar geleden verliet, bedankte de aanwezigen namens haar landgenoten. "Geweldig dat jullie dit hebben gedaan. Ik ben heel, heel blij."

Natalia hield een emotionele toespraak. Na afloop zei ze dat haar gedachten tijdens de speech steeds waren afgedwaald naar haar moeder. Die woont in de buurt van Lviv en heeft met de buren een schuilkelder ingericht en voorzien van voldoende proviand en schoon water. "Het is heel spannend voor haar, enkele bommen zijn niet zo ver bij haar vandaan ingeslagen. Maar ze houden zich goed en vinden steun bij elkaar. Mijn moeder heeft geen man, maar de buren zorgen heel goed voor haar. Ze eten met elkaar, ze zijn echt heel sterk."

Organisator Teun-Jan Tabak was blij dat hij Natalia de morele opkikker had kunnen geven. "We hebben dit in korte tijd neergezet omdat we gewoon vonden dat er iets moest gebeuren. Ik ben zelf politiek actief, maar deze bijeenkomst moest los staan van de politiek. Dit is echt om onze solidariteit te tonen."