Eerste groep vluchtelingen opgevangen in sporthal Wormer

De eerste 39 Oekraïense vluchtelingen hebben de nacht doorgebracht in de sporthal in Wormer. De vluchtelingen zijn vandaag welkom geheten door burgemeesters Judith Michel van Wormerland en Marvin Polak van Oostzaan. Zij zorgden eerder deze week voor 157 plekken in de sporthal .

De burgemeesters sloegen de handen ineen om de sporthal snel klaar te maken. "Dit is een noodopvang", benadrukte burgemeester Marvin Polak van Oostzaan eerder. "Dit is niet een plek waar je mensen weken kunt opvangen. Dit is echt een overlooplocatie waar mensen hun rust kunnen pakken, veilig zijn. Ondertussen zoeken wij naar locaties waar we ze permanenter op kunnen vangen."

Judith Michel, burgemeester van Wormerland, merkte deze week dat bewoners zich veelvuldig aanmelden om te komen helpen. "Er is ontzettend veel betrokkenheid, dat is in deze situatie bijzonder fijn", vertelde ze op NH Radio.

Bekijk hieronder de video die NH van de week maakte over de gezamenlijke actie van de burgemeesters van Wormerland en Oostzaan.