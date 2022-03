Met vereende krachten staat de sporthal in Wormer klaar voor vluchtelingen

175 bedden staan klaar in Wormer voor Oekraïense vluchtelingen die naar Nederland zijn gekomen. Veel vrijwilligers maakten dat in een dag tijd mogelijk in de sporthal aan de Spatterstraat. Burgemeester Judith Michel-de Jong van Wormerland is trots: "Hartverwarmend. Heel veel inwoners bieden zich aan als vrijwilliger en dat is heel fijn om te merken."

Dat is door de gemeente Wormerland én Oostzaan (deze gemeenten werken met elkaar samen) ingericht, met de hulp van veel vrijwilligers van de brandweer en het Rode Kruis. Er staan 175 bedden in de ene zaal en er wordt een leefruimte ingericht in de andere zaal.

Eigenlijk is Pauline Kauffmann te druk. Het ene na het andere belletje volgt en rond 14.00 uur wacht nog een overleg met collega’s dat eigenlijk al om 12.30 uur gepland stond. Toch maakt het 'hoofd opvang' een paar minuten tijd vrij voor NH Nieuws. "We staan voor een hele grote uitdaging. Gisteren viel het besluit om deze sporthal als noodlocatie te gebruiken, als een soort overflowlocatie voor mensen die een bed nodig hebben 's nachts."

"Dit is een noodopvang", benadrukt burgemeester Marvin Polak van Oostzaan. "Dit is niet een plek waar je mensen weken kunt opvangen. Dit is echt een overlooplocatie waar mensen hun rust kunnen pakken, veilig zijn. Ondertussen zoeken wij naar locaties waar we ze permanenter op kunnen vangen."

Hulp en spullen

Veel Wormerlanders bieden hun hulp of spullen aan, merkt hoofd opvang Kaufmann. Ze is daar voorzichtig mee: "Voordat we met elkaar heel veel spullen aan het verzamelen zijn. Het is voor mij heel lastig om aan te geven wat we nu precies nodig hebben. We hebben al veel aanbod gehad van mensen, die mensen worden allemaal nagebeld. Daarna gaan we heel gericht hulp vragen voor datgene wat we nodig hebben."

Inwoners met vragen of hulpaanbiedingen kunnen terecht op [email protected] of [email protected]