Burgemeester verwacht dat opvangcapaciteit voor Oekraïners 'vol benut gaat worden'

"We prepareren op ons een grote toestroom aan vluchtelingen", zegt Jan Hamming, de burgemeester van Zaanstad en voorzitter van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland. Ook in deze regio zijn er veel plekken ingericht om de Oekraïners op te vangen. Dat is volgens Hamming hard nodig.

NH Nieuws

"Je ziet langzaam dat de capaciteit in Nederland volstroomt", aldus de bestuurder. "Daarom moeten we blijven opschalen. Die tweeduizend plekken (waar elke veiligheidsregio verantwoordelijk voor is, red.) moeten er de komende weken echt komen, we verwachten dat de capaciteit vol benut gaat worden." Hij vervolgt: "Je ziet dat de treinen uit Berlijn in Amsterdam aankomen vol zitten met vluchtelingen, die worden dan verdeeld over de regio’s. De komende tijd vanaf donderdag wordt er een verdeelcentrum ingericht in Den Haag, zodat we tot een goede verdeling komen van vluchtelingen in het land."

Bij de verschillende plekken in Zaanstad waar Oekraïners worden opgevangen hebben de bewoners een brief gekregen van de burgemeester. Daarin zegt hij dat door de snelle ontwikkelingen geen tijd was hen op voorhand te informeren. Hamming zegt nu dat ondanks die snelheid de bereidheid van de Zaankanters om te helpen groot is. "Ik heb geen enkele, écht geen enkele weerstand of klacht gehoord, wel heel veel mensen die betrokkenheid tonen. Dat is heel bijzonder." Hij sluit af met een voorbeeld: "Hier in Assendelft moest bij atletiekvereniging Lycurgus een vloer worden gelegd. Eén contact met Forbo heeft er toe geleid dat die vloer de volgende dag werd gelegd door heel veel vrijwilligers. Er zijn ontzettend veel mensen die zich in willen zetten."