Veel Oekraïense leerlingen, weinig leraren: "Creatieve oplossingen zijn nodig"

Ondanks de lerarentekorten en de tol die de coronacrisis heeft geëist, ontvangen Noord-Hollandse scholen Oekraïense kinderen met open armen. Steeds meer ouders rekenen op een lang verblijf in Nederland, dus is het tijd voor de kinderen om weer naar school te gaan en Nederlands te leren.

Ze merkt dat sinds kort de vraag naar Nederlands onderwijs voor Oekraïense kinderen is gestegen. Ouders hoopten eerder dat ze snel terug konden gaan, maar door de onberekenbare oorlog en de vele bombardementen lijkt dat niet te gebeuren. Veel mensen rekenen er nu op nog even te moeten blijven en willen graag dat hun kinderen weer naar school gaan.

Ook kinderen willen structuur, ritme en een plek om met andere kinderen te zijn. Het verschilt per kind hoe makkelijk de taal wordt opgepakt, maar door te spelen pikken ze de taal op. "Na twee dagen hoor je al ‘goeiemorgen’ en ‘doei’."

Lerarentekort

De wil is er, nu de leraren nog. In Nederland is al een lerarentekort en het flinke aantal nieuwe leerlingen maakt de vraag nog groter. Simone van Geest van de Onderwijsbond ziet dat de onduidelijkheid rondom de oorlog en het grote aantal leerlingen het lastig maakt voor scholen. Van Geest: "Scholen doen hun best, kinderen hebben recht op onderwijs. Maar het is niet makkelijk.”

Van Geest ziet een oplossing in Oekraïense leerkrachten. In Bergen helpt een Oekraïense docent vrijwillig op een de Van Reenenschool met de Nederlandse taallessen. Volgens Van Geest zijn er nog genoeg andere Oekraïense docenten die ook zouden kunnen helpen, om het lerarentekort deels weg te nemen.

Nederlandse docenten nodig

Grobbe denkt niet dat dat dé oplossing is. De prioriteit ligt nu op het Nederlands leren en daar zijn Nederlandse docenten voor nodig. “Klassen zullen groter moeten groeien, er zullen creatieve oplossingen voor nodig zijn. Maar wel met hoofdzakelijk Nederlandse docenten, voor de Nederlandse taal. Oekraïense docenten kunnen wel ondersteunen op andere manieren, qua sport en spel, of voor Oekraïense les buiten of, zo nodig, onder schooltijden.”