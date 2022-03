Ook Oekraïense kinderen moeten naar school: scholenkoepels bereiden zich voor

Nu de eerste Oekraïense vluchtelingen zijn opgevangen in onze regio wordt het tijd om naar de bijbehorende uitdagingen te kijken. Op dit moment werken drie scholenkoepels in Zaanstreek-Waterland samen om kinderen van Oekraïense vluchtelingen een plek te geven op de Kernschool in Zaandam.

Op de Kernschool worden altijd al kinderen van nieuwkomers opgevangen. Zaan Primair, Opspoor en Agora werken samen om dit ook mogelijk te maken voor de kinderen van de Oekraïeners.

Het is het idee dat alle kinderen van vluchtelingen die worden opgevangen in Zaanstad, Oostzaan en Wormer in eerste instantie naar de Kernschool gaan. Daarna wordt er verder gekeken.

Lerarentekort

Rien Spies van Agora geeft aan dat de Kernschool op dit moment wordt uitgebreid. "Daarvoor is een extra gebouw beschikbaar. Er is alleen nog een tekort aan leraren, daarvoor kijken alle drie de scholenkoepels nu in hun bestand. Ook met gepensioneerde leraren nemen we contact op."



Ellen Voskuilen van scholenkoepel Zaan Primair zegt 'best een hoeveelheid' kinderen van Oekraïense vluchtelingen te verwachten, maar dat het lastig te voorspellen is. Ze wijst erop dat het wel moeilijk is om te organiseren, want het lerarentekort is nog niet opgelost. Wel is er volgens Voskuilen een 'enorm gevoel van verantwoordelijkheid en bereidheid' bij alle partners om dit voor elkaar te krijgen.

Er wordt gestreefd - met nadruk een streven, niks ligt nog vast - om de eerste kinderen op 1 april te kunnen ontvangen.