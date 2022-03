Discussie woningen voor Zaanse leraren, GL en PvdA vrezen concurrentie met buurgemeenten

Vier lijsttrekkers debatteerden gisteren bij het verkiezingsdebat van NH Nieuws over woningen voor leraren in de gemeente Zaanstad. Ze waren het er allemaal over eens dat er meer moest gebeuren om leraren een plek te geven in de gemeente. Maar hoe? Lijsttrekkers Wessel Breunesse (GroenLinks), Peter van Haasen (PVV) en René Tuijn (PvdA) vertellen over die discussie.