Eerste Oekraïense vluchtelingenkinderen aangemeld voor onderwijs 't Gooi

De eerste Oekraïense vluchtelingenkinderen die aangekomen zijn in 't Gooi hebben zich ook aangemeld voor onderwijs. Deze kinderen worden verdeeld over vier verschillende plekken, waar ze naast les ook psychische ondersteuning zullen krijgen.

De kinderen die in Nederland aankomen, hebben hoe dan ook recht op onderwijs. De onderwijsinstanties STIP, Proceon, Talent Primair en de Gooise Scholen Federatie hebben samen een 'taskforce' opgericht om de Oekraïense vluchtelingenkinderen van onderwijs te voorzien.

Kinderen met een basisschoolleeftijd gaan naar een zogenoemde Taalschool, gevestigd in Hilversum, Huizen en Bussum. De kinderen van middelbare leeftijd gaan naar een Internationale Schakelklas (ISK) in Laren.

Tekort

Afgelopen weekend hebben de eerste kinderen zich voor onderwijs aangemeld. Om hoe veel het precies gaat, kan hij nog niets zeggen. Ook is het niet helemaal duidelijk of de eerste kinderen al in de schoolbankjes zitten.

De woordvoerder van deze taskforce verwacht dat het aantal leerlingen nog zal toenemen. Daarmee voorziet de organisatie dat er een tekort aan het aantal onderwijzers kan ontstaan. Daarom wordt er nu al gezocht naar mensen met een onderwijsbevoegdheid, zoals bijvoorbeeld gepensioneerden, die open staan om onderwijs te geven op deze instanties.

Ook voorspelt de organisatie een mogelijk tekort aan leslocaties. Om dit te tackelen wordt er op dit moment met de Gooise gemeenten gepraat en gezocht naar mogelijke plekken.

Psychische hulp

Ook met psychische hulp wordt rekening gehouden. De woordvoerder laat weten dat de organisatie hier al veel ervaring mee heeft. "We hebben natuurlijk eerder kinderen uit oorlogsgebieden ontvangen." Wel geeft hij aan dat de psychische hulp nu meer gespecialiseerd en op grotere schaal nodig zal zijn.