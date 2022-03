Uitzendbureau herenigt Oekraïense medewerkers met familie: 'Tranen met tuiten'

Bij het uitzendbureau van regiomanager Vincent Jansen, locatie Middenmeer, werken veel mensen uit verschillende landen. Zo komen er ook ongeveer dertig uit Oekraïne. Het uitzendbureau, dat voornamelijk banen aanbiedt in kweekkassen, haalt nu de families van deze medewerkers uit het land. Hier worden ze dan opgevangen. "We hebben al twee gezinnen herenigd."

"Ja, dat was heel mooi. Eenmaal in Nederland was het tranen met tuiten toen ze herenigd waren", vertelt Jansen. "Twee gezinnen met in totaal acht kinderen hebben we bij elkaar gebracht. En we verwachten nog meer gezinnen te herenigen in de toekomst."

Het uitzendbureau, NL-Jobs, werkt voornamelijk met arbeidsmigranten en regelt transport, werk en huisvesting. De vluchtelingen kunnen dus ook even onderkomen in het verblijf van de organisatie. "We zijn geen opvangcentrum, maar we kunnen ze hier wel voor even opvangen. Daarna kan het gezin in samenspraak met de gemeente ergens anders naartoe."