Noord-Hollanders zetten deur open: 2.700 gezinnen willen Oekraïners thuis opvangen

In onze provincie staat de teller van het aantal gezinnen dat zich aangemeld heeft om Oekraïense vluchtelingen op te vangen op 2.703. Dat vertelt Robert Zaal van Takecarebnb , een organisatie die gastgezinnen koppelt aan vluchtelingen. "En dat is nog zonder aanmeldingen van andere organisaties, die hun gastgezinnen aan ons overdragen."

Volgens Zaal is het nodig dat je een 'warm hart en een koel hoofd' hebt als je een vluchteling wil opvangen. Hij waarschuwt: "Denk goed na over wat je te wachten staat. Hoe is het als deze mensen bij jou zouden komen wonen? Kun je ze genoeg privacy bieden?"

Gastgezinnen zijn er in alle soorten en maten, vertelt hij. Eenpersoonshuishoudens, echtparen van wie de kinderen uit huis zijn, stellen met een driekamerappartement die een kamer vrij hebben gemaakt. "We hebben zelfs een schipper gehad die zijn schip aanbood."

"In de afgelopen twee weken zijn er 25.000 gastgezinnen bijgekomen", vertelt Zaal vandaag op NH Radio. Ter vergelijking: vorig jaar kwamen er 300 nieuwe aanmeldingen binnen bij de organisatie, die sinds 2016 bestaat. "En dat was toen al heel veel", aldus Zaal.

Bovendien is er een kans dat de mensen die je in huis neemt getraumatiseerd zijn en vol zitten met verdriet, boosheid en frustratie. Ook daar moet een gastgezin rekening mee houden.

Veilig

Takecarebnb gaat nu hard aan de slag om alle aangemelde gezinnen te screenen en te oordelen of zij ook echt geschikt zijn om mensen op te vangen. "Een belangrijke vraag die we stellen is: ben je bereid een verklaring omtrent gedrag aan te vragen? Want dat moet gewoon gebeuren."

Ondanks dat landelijk al 25.000 gezinnen zich hebben opgegeven, roept Zaal nog steeds mensen op om dit ook te doen. "Er vallen er altijd een paar af. En als de oorlog nog maanden duurt, is er misschien weer behoefte aan nieuwe gastgezinnen."