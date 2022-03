Den Helder zoekt centrale opvangplek voor Oekraïense vluchtelingen in de gemeente

Terwijl maandag de eerste Oekraïense vluchtelingen in Den Helder zijn aangekomen, zoekt de gemeente naar een centrale opvanglocatie voor de nieuwe inwoners. Hiervoor zijn meerdere locaties in beeld, maar een besluit is er vooralsnog niet genomen.

Adobe Stock

Na in Zaanstad te zijn geregistreerd, komen de vluchtelingen in Den Helder aan. Hier worden ze voorlopig in verschillende hotelaccommodaties ondergebracht. Maandag kwam de eerste groep van 21 vluchtelingen aan, deze mensen werden opgevangen in Hotel Den Helder. "Daar kunnen ze nu tot rust komen", zo schrijft de gemeente. Er wordt uitgegaan van 180 Oekraïense vluchtelingen die Den Helder de komende tijd zal gaan opnemen. Om al deze mensen een veilig thuis te bieden, wordt gezocht naar een centrale opvanglocatie. Hiervoor zijn meerdere locaties in beeld, zo bevestigt een woordvoerder van de gemeente. Een besluit over welke locatie zal worden aangewezen, is nog niet genomen, maar wordt wel op korte termijn verwacht. "Het nieuws verandert met de dag", zo zegt de gemeente. Morele plicht Op een subsite van de gemeente houdt Den Helder het laatste nieuws bij. Daar is te lezen dat er 'nog geen informatie' beschikbaar is over de kinderen uit Oekraïne die naar school moeten. "Maar er wordt wel veel georganiseerd", weet Nils van Heijst van Meerwerf Basisscholen. "Kinderen hebben recht op onderwijs en wij zien het als onze morele plicht om te helpen."

In Den Helder zijn er twee scholen die zijn gespecialiseerd in het opvangen van vluchtelingenkinderen: Villa Kakelbont voor basisschoolleerlingen en Schakel aan Zee voor middelbare scholieren. Van Heijst: "Naast dat ze gewend zijn om les te geven aan nieuwkomers, hebben ze ook veel ervaring in traumaverwerking bij kinderen." Steun Er wordt gekeken naar een extra locatie waar alle Oekraïense kinderen samen les kunnen krijgen. "Het lijkt logisch om op dezelfde plek als waar de mensen worden opgevangen, ook onderwijs aan te bieden", zegt Van Heijst. "Zo krijgen ze op de beste manier onderwijs en hebben de kinderen daarnaast steun aan elkaar. Bovendien zit er ook een grens aan wat de andere twee scholen in Den Helder kunnen bieden aan ruimte voor nieuwe leerlingen." De nieuwe locatie moet ruimte bieden aan alle Oekraïense kinderen in de Noordkop. Of daar ook daadwerkelijk van gebruik zal worden gemaakt door de andere gemeenten, of dat die in hun eigen gemeente onderwijs willen verzorgen voor de kinderen is nog niet bekend.