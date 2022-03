Schaatspak Irene Schouten levert meer dan 10.000 euro op voor Giro 555

Een gesigneerd schaatspak van de West-Friese schaatsster Irene Schouten is geveild voor 10.431 euro. Het volledige bedrag gaat naar Giro 555, dat geldt inzamelt om hulp te verlenen in Oekraïne.

Maar daar bleef het niet bij. Zo won ze ook nog het WK allround , en afgelopen weekend nog de 3.000 meter bij de wereldbekerfinale in Heerenveen. Het pak waarin ze wereldkampioen werd, stond ze af voor de veiling. En dat leverde dus iets meer dan 10.000 euro op. Wie de nieuwe eigenaar is geworden, is onbekend.

Schouten kende een enorm goed schaatsjaar. Met als hoogtepunt de drie gouden medailles, en een bronzen, tijdens de Olympische Spelen in Peking. Daarmee is ze de succesvolste Nederlandse sporter op één Olympische Spelen.

In beeld: huldiging olympische ijskoningin Irene Schouten in Wervershoof

