Van Mark Rutte naar Maxima: zo beleeft Irene Schouten haar gouden droom

Zo zit je aan tafel bij Mark Rutte, het andere moment poseer je even voor een kiekje met koningin Maxima. Welkom in het nieuwe leven van drievoudig olympisch kampioen Irene Schouten (29). Haar verhaal over plotselinge aandacht, een gebrek aan tijd, de huldiging en een normaal bestaan. "Komende zomer sta ik gewoon op de kermis, hoor."

Tijd is schaars als olympisch kampioen, zo ondervindt Irene Schouten. Terwijl Wervershoof zich opmaakt voor de huldiging van de schaatster, vrijdagavond, probeert de 'Koningin van Peking' te beseffen wat er de afgelopen weken allemaal is gebeurd. En dat is lastig, gezien het overvolle schema van de schaatster uit Hoogkarspel.

Koffers uitpakken

"Het is nogal druk. Ik word geleefd, er zijn veel verplichtingen. Maandag zijn we geland vanuit Peking en hadden we meteen een huldiging en zat ik bij Jinek in de uitzending. Dinsdag gingen we naar de koning en lunchten we met premier Rutte. En woensdag was er een clinic vanuit NOC*NSF. Ik heb nog geen tijd gehad om mijn koffers uit te pakken. Die staan nog midden in de kamer.

Op de Afsluitdijk, op de terugweg vanuit Heerenveen, vindt ze de tijd om even te bellen. "Ik heb net voor het eerst sinds de Olympische Spelen weer op het ijs gestaan. Juist omdat het nu zo hectisch is, vind ik het wel lekker om een beetje ritme te houden. En het WK Allround en de finale van de World Cup komen eraan. Daar wil ik de focus op houden."

Uitrusten en genieten van alle gouden successen, het laat nog enige weken op zich wachten. Eerst het schaatsseizoen afmaken. "Ik kijk ernaar uit om met mijn vriend Dirkjan op vakantie te gaan. Dat hebben we wel verdiend, vind ik. Daarnaast gaan we komende zomer trouwen en moeten we een nieuw huis inrichten, dus er is genoeg te doen. In Peking ben ik trouwens ook met de bruiloft en met het huis beziggeweest. Juist omdat er vanwege corona nauwelijks iets te doen was, had ik daar mooi de tijd voor. Want van 24 uur per dag aan schaatsen denken, ga ik niet harder rijden."

Lunchen met Mark Rutte

Dinsdag nog lunchte ze met premier Rutte en had ze een ontmoeting met het koninklijk paar. Alsof het niets is. "Ik heb het vier jaar geleden, na mijn bronzen medaille op de Spelen van 2018, ook al eens meegemaakt. Een hele eer. Er werd wel gezegd dat de echte koningin met de 'Koningin van Peking' op de foto mocht. Dat vond ik wel grappig. En tijdens de lunch zat ik met Suzanne Schulting aan tafel bij Mark Rutte. 'Laat mij maar lekker bij een groep sporters zitten', dacht ik nog. Dan voel ik mij toch een beetje ongemakkelijk. Maar de sfeer was heel ontspannen en Rutte was heel aardig.