Rondrit door het dorp en fanfare: zo huldigt Wervershoof Irene Schouten

Op vrijdag 25 februari vindt de huldiging plaats. Het programma begint om 16.45 op het Raadhuisplein met een bordesscène en een optreden van de fanfare.

Om 17.00 uur krijgt Schouten een rondrit door het dorp en om 18.00 uur komt ze aan in sportcentrum De Dars, waar ze wordt gehuldigd. Tot slot is er om 19.15 uur nog een optreden van de band Alice Springs en DJ Jacco Deen.

De entree is gratis en iedereen is welkom, zo laat de organisatie weten. In overleg met de gemeente is besloten dat een QR-code niet nodig is. Ook een zelftest doen, is niet nodig.

Niet op de foto

Op de foto gaan met Schouten zit er voorlopig nog even niet in. De topsporter staat binnenkort aan de start van het WK Allround in Hamar, en kan zich dus geen coronabesmetting permitteren.

De gemeente Drechterland vraagt de inwoners van Hoogkarspel, waar Irene woont, om maandag 21 februari de vlag uit te hangen. Die dag komt ze thuis en zo willen ze laten zien dat het dorp trots op haar is.