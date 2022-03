Leegstaand Huizer woongebouw klaargemaakt voor opvang Oekraïense vluchtelingen

Er worden vanaf maandag 34 Oekraïnse vluchtelingen opgevangen in een leegstaand woongebouw in Huizen. Dat laten de gemeente, Sherpa en woningcorporatie De Alliantie weten. Het gaat om gehandicapte kinderen en ouderen met een mantelzorger of begeleider. Een week later komt een tweede groep vluchtelingen.

Adobe Stock

De zestien appartementen van het gebouw aan de Bovenmaatweg worden de komende dagen klaargemaakt voor de opvang. De appartementen hebben al een vergunning voor tijdelijke huisvesting. Tweede groep Hetzelfde woongebouw telt ook nog twaalf aanleunwoningen. Deze woningen worden ook klaargemaakt om over anderhalve week bewoond te worden door een volgende groep Oekraïense vluchtelingen. Door de huizen klaar te maken voor vluchtelingenopvang hopen de gemeente Huizen, zorgorganisatie Sherpa en woningcorporatie De alliantie een steentje bij te dragen aan de grote hulpvraag voor Oekraïense vluchtelingen. "We hopen dat we de Oekraïense vluchtelingen hiermee een gevoel van veiligheid kunnen bieden. We zullen hier samen met de inwoners van Huizen invulling aan geven", zo laat men weten.

Lokale woningzoekenden Woningcorporatie De Alliantie benadrukt dat het haar best doet dat bij het huisvesten van de vluchtelingen in leegstaande Huizen de lokale woningzoekenden zo min mogelijk nadeel te laten ondervinden. Tot nu toe wordt er gekeken naar leegstaande panden - zoals de appartementen aan de Bovenmaatweg - waar bijvoorbeeld een grote renovatie op de rol staat. Ook wordt er nog gekeken naar het versneld neerzetten van tijdelijke woningen. Andere opvangplekken Vanwege de steeds groter wordende toestroom van Oekraïense vluchtelingen, die hun land ontvluchten door de oorlog met Rusland, moet de regio op korte termijn zeker duizend opvangplekken klaarmaken. Daarna moeten er nog eens duizend bij komen. Alle Gooise gemeenten kijken naar wat ze kunnen doen. Hilversum liet eerder deze week al weten zo'n 280 opvangplekken te kunnen maken in hotels, vakantieparken en een bed and breakfast. De gemeente Gooise Meren voert deze week nog een verkennend gesprek over onder meer het voormalige asielzoekerscentrum op Crailo. De Huizer woningen zijn de eerste daadwerkelijke plek waar Oekraïense vluchtelingen worden opvangen in 't Gooi.