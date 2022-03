Oud VARA-gebouw omgetoverd tot opvang Oekraïners: "Ze hebben wonderen verricht"

Het voormalige VARA-gebouw aan de Heuvellaan in Hilversum wordt in korte tijd omgebouwd tot opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen. Het gebouw kan op korte termijn vierhonderd vluchtelingen opvangen, om later nog eens op te schalen naar maximaal zeshonderd. De eerste groep komt dinsdagochtend aan.

De veldbedjes in de kantoren van het VARA-gebouw

Op dit moment is een grote groep vrijwilligers, gemeentemedewerkers, bouwvakkers en Rode Kruis-medewerkers druk bezig om het grijze gebouw leefbaar te maken voor de vluchtelingen. Rode Kruis-teamleider Elizabeth Blok staat organisatorisch aan het roer. "Het is al erg druk, maar dit is nog maar de stilte voor de storm." Op de begane grond van het gebouw wordt de eetruimte klaargemaakt. Buiten worden de douche-units aangesloten op de waterleidingen. "Deze units stonden er vanochtend nog niet eens", zegt Blok. "Zo snel gaat het allemaal." De tekst gaat door onder de foto's.

De eetruimte

De douche-units buiten het gebouw

Voormalig VARA-gebouw Hilversum

Huisregels

Op de tweede en derde verdieping worden de slaap- en woonplekken klaargezet. De veldbedjes die zijn ingezameld door Defensie en het Rode Kruis worden over alle kantoorruimtes verdeeld en voorzien van kussens en dekens. Als er nog meer vluchtelingen in het gebouw komen, kan ook de eerste verdieping gebruikt worden. "Het gaat erom dat het gebouw leefbaar wordt gemaakt. Het heeft zo ontzettend lang leeg gestaan dat er veel aan moest gebeuren", zegt Blok. Zo moest bijvoorbeeld ook alle vloerbedekkingen in de gangen en kantoren weer gereinigd worden. "Dat is allemaal vóór dit weekend gebeurd. Ze hebben echt wonderen verricht." Vrijwilligers Ook laat Blok weten ontzettend blij te zijn met de hulp van de gemeente en alle vrijwilligers. "Toen we dit weekend alles klaar gingen zetten stond er een hele grote groep handjes klaar." En die grote groep was hard nodig. "Niet alle liften doen het, dus moesten alle veldbedden via de trap naar boven worden gedragen. Sterke handjes dus." De tekst gaat door onder de foto's.

Tweede en derde verieping VARA-gebouw

Gangen tweede en derde verdieping

Veldbedjes

Veldbedjes VARA-gebouw

Ook vanuit de buurtvereniging wordt er meegewerkt aan de opvang. "De buurtbewoners hebben ook hard meegewerkt dit weekend." Bij de eerste week van de opvang zullen vrijwilligers van het Rode Kruis 24 uur per dag aanwezig zijn bij het VARA-gebouw. "Het grootste gedeelte van de mensen die hier komen bestaat uit vrouwen en kinderen", zegt Blok. De eerste groep Oekraïeners komt dinsdagochtend aan.