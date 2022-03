Huizen werkt aan grotere opvanglocaties voor vluchtelingen, kleine locaties bijna klaar

Hoelscher is nu vooral bezig met het regelen van grotere opvanglocaties. Welke dat zijn en om hoeveel plekken het gaat kan de wethouder nog niet zeggen. "Het definitieve akkoord is er nog niet, maar we hebben er goede verwachtingen over."

Veel kleinere locaties zijn wel geregeld, laat Hoelscher weten. Eén van die plekken is het voormalige Huis van Sherpa aan de Bovenmaatweg op de hoek met de Oostkade. Sherpa en de woningcorporatie De Alliantie hebben deze plek aan de gemeente beschikbaar gesteld voor de opvang van dertien volwassenen en kinderen in een rolstoel, vergezeld door twaalf ouders en vijf begeleiders. Deze groep komt zondag aan. "Dat is ongelofelijk snel gegaan. Het toont ook de kracht van Huizen aan", zegt de wethouder trots.