Hilversumse basisschool haalt vluchtelingen op uit Oekraïne

Koen van Praag, directeur van de Hilversumse Basisschool De Wilgetoren, besloot dinsdag om met een touringcar vluchtelingen op te halen. Kinderen van de school en hun ouders deden er vervolgens alles aan om zo snel mogelijk spullen in te zamelen die mee konden voor de mensen in Oekraïne.

Jan Bodaar was een van de vrijwilligers die meeging. "Via een wielrengroepje kwam ik bij dit initiatief terecht", vertelt hij. "Koen van Praag had dinsdag een ruw plan en woensdagnacht vertrokken we naar Oekraïne om 30 vluchtelingen op te halen. We gingen met negen man, een touringcar en een materiaalwagen die kant op." Dat afscheid vond Bodaar heel bijzonder. "Ouders van de Wilgetoren stonden ons midden in de nacht uit te zwaaien. Waar maak je dat mee?"

De aankomst bij de Poolse grens met Oekraïne heeft veel indruk gemaakt op Bodaar. "Het is de grens naar een land in oorlog, dat is altijd naar. Je hebt je wel voorbereid, maar het is net anders natuurlijk." Ze kwamen in een grote hal terecht waar mensen op veldbedden lagen. "Je ziet wat er gebeurt met mensen als ze werkelijk ontheemd zijn."

Volle bus

Er was ook contact gelegd met mensen in Oekraïne die een groep van 30 mensen bij elkaar zou brengen die mee konden naar Nederland. Eenmaal daar aangekomen moest het plan wel worden bijgesteld, omdat van die groep maar zestien mensen mee konden. Uiteindelijk konden ze de bus toch vullen met mensen die mee konden naar Nederland, want ze wilden de ruimte wel benutten. "We hebben met kartonnen met Hollandia Amsterdam eronder door die hal lopen." En ze kregen de bus vol.

Aanvankelijk doken de vrijwilligers niet bovenop hun passagiers en lieten ze zich hun gang gaan in de bus. Bodaar merkte dat na een paar uur mensen al iets meer begonnen te praten en er meer ontspanning was. Hij vertelt dat er ook grappige situaties ontstonden, bijvoorbeeld toen er voor de hele bus hamburger en friet gehaald werd. "De mensen achter de balie schrokken zich rot."